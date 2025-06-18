На базах США на Ближнем Востоке находятся около 40 тысяч военных, пишет AP

По данным агентства, обычно на военных базах США на Ближнем Востоке размещаются примерно 30 тысяч военных.
«Около 40 тысяч военных находятся сейчас в регионе», — отметил агентству неназванный американский чиновник.
Ассошиэйтед Пресс добавляет, что число военных достигало 43 тысяч в октябре прошлого года на воне возросшего напряжения между Израилем и Ираном, а также атак на суда в Красном море со стороны повстанческого движения «Ансар Алла» (хуситами).
Агентство добавляет со ссылкой на неназванных американских военных, что военные Штатов не проводили пока наступательных действий в отношении Ирана. ВВС осуществляли только «оборонительные удары», направленные на уничтожение приближающихся иранских ракет с целью защиты Израиля.
«Истребители (США — ред.) присоединились к нанесению ударов для защиты Израиля, однако … над Ираном не было ни одного американского самолета», — отмечает агентство со ссылкой на заявление неназванных американских чиновников.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. В этот же день Трамп заявил, что Америка установила полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на имеющиеся у исламской республики средства слежения и ПВО.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля — земля».
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.