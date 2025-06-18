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Путин подтвердил готовность РФ быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном подтвердил готовность России оказывать посредничество в диалоге между Ираном и Израилем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2024

«Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров», — говорится в сообщении.

Стороны выразили глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта. «Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона», — говорится в сообщении.

Путин и Аль Нахайян подчеркнули, что скорейшее прекращение боевых действий между Израилем и Ираном является императивом. «Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Путин также информировал президента ОАЭ о проведенных контактах с рядом иностранных лидеров по ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.

О российско-эмиратском сотрудничестве

Путин и Аль Нахайян выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении.