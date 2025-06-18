Путин подтвердил готовность РФ быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке

«Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров», — говорится в сообщении.
Стороны выразили глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта. «Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона», — говорится в сообщении.
Путин и Аль Нахайян подчеркнули, что скорейшее прекращение боевых действий между Израилем и Ираном является императивом. «Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.
Путин также информировал президента ОАЭ о проведенных контактах с рядом иностранных лидеров по ситуации на Ближнем Востоке.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.
О российско-эмиратском сотрудничестве
Путин и Аль Нахайян выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
«Главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении.