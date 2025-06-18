Челябинская область удивила уникальным стендом гостей ПМЭФ-2025

В восторг привёл многих необычный стенд региона. Громадный 3D-экран выглядит довольно внушительно, с чем согласились многие гости и Интернет-пользователи, в том числе Ксения Собчак.
Журналистка отметила, что представленные на ПМЭФ крупными брендами и органами власти экспозиция — это не просто выставка достижений, а шоу, состязание, победитель в котором сможет привлечь больше инвестиций.
В рамках мероприятия наш регион представил на обозрение гостей роботов-манипуляторов, играющих в шахматы, пишет «Вечерний Челябинск». Изобретение наших земляков смогут оценить представители 140 государств. Продлится форум несколько дней.