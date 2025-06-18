Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область удивила уникальным стендом гостей ПМЭФ-2025

Челябинская область наравне с другими регионами стала участником Петербургского международного экономического форума-2025.

В восторг привёл многих необычный стенд региона. Громадный 3D-экран выглядит довольно внушительно, с чем согласились многие гости и Интернет-пользователи, в том числе Ксения Собчак.

Журналистка отметила, что представленные на ПМЭФ крупными брендами и органами власти экспозиция — это не просто выставка достижений, а шоу, состязание, победитель в котором сможет привлечь больше инвестиций.

В рамках мероприятия наш регион представил на обозрение гостей роботов-манипуляторов, играющих в шахматы, пишет «Вечерний Челябинск». Изобретение наших земляков смогут оценить представители 140 государств. Продлится форум несколько дней.