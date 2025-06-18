WP: Израиль без помощи США сможет сбивать иранские ракеты только 12 дней

По подсчетам израильской разведки, у Ирана до начала конфликта 13 июня было около 2000 ракет, способных поразить Израиль, пишет The Washington Post. Однако их значительная часть, как утверждает Израиль, была уничтожена в первые два дня конфликта. Из оставшихся запасов Иран выпустил около 400 ракет, а израильские удары уничтожили 120, или треть иранских ракетных установок (по другим данным — больше половины). А поскольку Израиль в понедельник объявил, что достиг превосходства в воздухе, он сможет еще больше ограничить возможности иранских вооруженных сил по проведению пусков.