WP: Израиль без помощи США сможет сбивать иранские ракеты только 12 дней

Иран
По подсчетам израильской разведки, у Ирана до начала конфликта 13 июня было около 2000 ракет, способных поразить Израиль, пишет The Washington Post. Однако их значительная часть, как утверждает Израиль, была уничтожена в первые два дня конфликта. Из оставшихся запасов Иран выпустил около 400 ракет, а израильские удары уничтожили 120, или треть иранских ракетных установок (по другим данным — больше половины). А поскольку Израиль в понедельник объявил, что достиг превосходства в воздухе, он сможет еще больше ограничить возможности иранских вооруженных сил по проведению пусков.
С аналогичным заявлением во вторник выступил иранский бригадный генерал Реза Талаи-Ник, который сказал, что «передовые системы Ирана даже еще не развернуты».
Израиль
По словам одного из экспертов, уже в конце этой недели израильские системы ПРО смогут перехватывать гораздо меньше иранских ракет, поскольку им придется нормировать количество оборонительных боеприпасов.
Им нужно будет выбрать то, что они хотят перехватить. Система уже перегружена.
Как напомнил Таль Инбар, израильский эксперт по ракетам, в 2014 году Израиль поспешил договориться о прекращение огня с ХАМАС за несколько дней до того, как у него закончились зенитно-ракетные комплексы-перехватчики. По словам Инбара, уровень запасов ракет-перехватчиков является очень чувствительной темой для Израиля и в этот раз это тоже может стать «фактором дляпрекращения огня».
Израиль использует многослойную систему противовоздушной обороны, состоящую из знаменитого «Железного купола», который перехватывает низко летящие ракеты малой дальности, систем «Праща Давида» и «Стрела» (Arrow), а также дорогостоящих систем противоракетной обороны Patriot и THAAD, поставляемых из США.
Но, как утверждает Инбар, «Железный купол» «так же неэффективен против тяжелых иранских ракет, как стрельба из 9-миллиметрового пистолета».
Однако во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Израиль начал испытывать нехватку ракет-перехватчиков Arrow. Это лишний раз ставит под вопрос способность Израиля вести затяжную войну против Ирана.
К тому же противоракетная оборона обходится Израилю в 285 млн долларов в сутки (1 млрд шекелей). В результате, по мнению наблюдателей, длительная война на истощение между Израилем и Ираном может оказаться невозможной — по крайней мере, при нынешней интенсивности обстрелов, резюмирует WP.