СМИ: в заявлении по итогам саммита НАТО нет слов о членстве Украины

Саммит НАТО пройдет
Как отмечает издание, коммюнике по итогам саммита будет содержать антироссийские формулировки.
«Но в (тексте — ред.)… не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины “необратимый” путь к членству в НАТО», — пишет газета.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.