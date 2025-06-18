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СМИ: в заявлении по итогам саммита НАТО нет слов о членстве Украины

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о «необратимости» пути Киева к членству, сообщает газета Times.

Источник: AP 2024

Саммит НАТО пройдет 24—25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

Как отмечает издание, коммюнике по итогам саммита будет содержать антироссийские формулировки.

«Но в (тексте — ред.)… не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины “необратимый” путь к членству в НАТО», — пишет газета.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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