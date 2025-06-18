Парламент одобрит меры по укреплению независимости СМИ и защите общественных интересов

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Отчет о законодательной инициативе, направленной на укрепление независимости СМИ и защиту общественных интересов, в том числе в контексте современного развития информационных технологий, получил одобрение парламентской Комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и средствам массовой информации.
Уточняется, что законодательная инициатива была разработана в рамках рабочей группы, в которую вошли депутаты, члены Совета экспертов при профильной парламентской комиссии, специалисты Совета по аудиовизуальным средствам и Министерства культуры. Совет Европы оказал существенную поддержку в процессе разработки посредством рекомендаций международных экспертов.
Так, предлагается дополнить Кодекс аудиовизуальных медиауслуг рядом новых понятий: редакционное решение, запланированная продолжительность, измерение аудитории, противозаконный контент, а также уточнить существующие понятия — дезинформация, язык вражды, аудиовизуальная коммерческая коммуникация. Для защиты несовершеннолетних предлагаются ограничения на рекламу нездоровой пищи и меры проверки возраста на цифровых платформах.
В то же время предлагаемые поправки также направлены на реформирование процесса назначения генерального директора и членов Наблюдательного совета национального государственного поставщика медиауслуг, а также членов Совета по аудиовизуальным средствам массовой информации путем установления более широкого участия представителей гражданского общества в этом процессе.
Новая глава будет регулировать деятельность платформ обмена видео. Таким образом, поставщики платформ обмена видео, находящиеся в юрисдикции Республики Молдова, будут принимать соответствующие меры для защиты несовершеннолетних от программ, пользовательских видео и аудиовизуальных коммерческих сообщений, которые могут нанести ущерб их физическому, умственному или моральному развитию, в частности, содержащих порнографию или неоправданное насилие; для защиты широкой общественности от программ, пользовательских видео и аудиовизуальных коммерческих сообщений, которые содержат подстрекательство к насилию или ненависти в отношении группы лиц или члена группы по таким причинам, как пол, раса, цвет кожи, этническое или социальное происхождение, генетические характеристики, язык, религия или убеждения, политические или любые другие взгляды, принадлежность к национальному меньшинству, имущественное положение, рождение, инвалидность, возраст или сексуальная ориентация. Провайдеры также будут нести ответственность за защиту широкой общественности от программ, пользовательских видеороликов и аудиовизуальных коммерческих сообщений, содержащих контент, распространение которого является уголовным преступлением (согласно Уголовному кодексу Республики Молдова), а именно: публичные призывы к совершению террористического преступления, преступления, связанные с детской порнографией, а также преступления расистского и ксенофобского характера, уточнили в парламенте.
Проект также содержит положения, направленные на обеспечение прозрачности собственности и финансирования поставщиков и дистрибьюторов медиауслуг посредством публикации ими ежегодных отчетов и уведомления Совета по аудиовизуальным средствам об изменениях в структуре собственности.
Аналогичным образом, в целях более качественного и комплексного информирования целевой аудитории в определенных географических районах национальный поставщик государственных медиауслуг сможет создавать филиалы, территориальные, районные и/или региональные студии для производства аудиовизуального контента местного/регионального интереса и его трансляции в рамках аудиовизуальных медиауслуг, отличных от основных аудиовизуальных медиауслуг.
Законопроект будет представлен в парламент для рассмотрения в первом чтении.