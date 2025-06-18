Парламент одобрит меры по укреплению независимости СМИ и защите общественных интересов

Новая глава будет регулировать деятельность платформ обмена видео. Таким образом, поставщики платформ обмена видео, находящиеся в юрисдикции Республики Молдова, будут принимать соответствующие меры для защиты несовершеннолетних от программ, пользовательских видео и аудиовизуальных коммерческих сообщений, которые могут нанести ущерб их физическому, умственному или моральному развитию, в частности, содержащих порнографию или неоправданное насилие; для защиты широкой общественности от программ, пользовательских видео и аудиовизуальных коммерческих сообщений, которые содержат подстрекательство к насилию или ненависти в отношении группы лиц или члена группы по таким причинам, как пол, раса, цвет кожи, этническое или социальное происхождение, генетические характеристики, язык, религия или убеждения, политические или любые другие взгляды, принадлежность к национальному меньшинству, имущественное положение, рождение, инвалидность, возраст или сексуальная ориентация. Провайдеры также будут нести ответственность за защиту широкой общественности от программ, пользовательских видеороликов и аудиовизуальных коммерческих сообщений, содержащих контент, распространение которого является уголовным преступлением (согласно Уголовному кодексу Республики Молдова), а именно: публичные призывы к совершению террористического преступления, преступления, связанные с детской порнографией, а также преступления расистского и ксенофобского характера, уточнили в парламенте.