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Эксперт Фэнь: Китай нацелен на мирное взаимодействие со всеми странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Всеобщая безопасность может быть достигнута только при уважении интересов всех стран, Китай настроен на мирное взаимодействие с другими государствами. Такое мнение высказал вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития Фэнь Вэй, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Reuters

«Мы проживаем беспрецедентную эру перемен. Как мы на это отвечаем, на эти вызовы? — сказал Фэнь Вэй. — Всеобщая безопасность касается экономики, космоса, политики, национального развития. Необходимо выработать общую устойчивую систему безопасности, необходимо уважать безопасность других стран, говорить друг с другом, устанавливать равный диалог». «Только так можно выстроить всеобщую безопасность», — указал он.

«Все страны находятся в одной лодке, мы все плывем к будущему развитию, — отметил эксперт. — Китай хочет мирно взаимодействовать со всеми странами. Китай настаивает на мирном взаимодействии».

Вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития также подчеркнул важность уважения всеми странами безопасности других государств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.