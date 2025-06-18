Эксперт Фэнь: Китай нацелен на мирное взаимодействие со всеми странами

«Мы проживаем беспрецедентную эру перемен. Как мы на это отвечаем, на эти вызовы? — сказал Фэнь Вэй. — Всеобщая безопасность касается экономики, космоса, политики, национального развития. Необходимо выработать общую устойчивую систему безопасности, необходимо уважать безопасность других стран, говорить друг с другом, устанавливать равный диалог». «Только так можно выстроить всеобщую безопасность», — указал он.
«Все страны находятся в одной лодке, мы все плывем к будущему развитию, — отметил эксперт. — Китай хочет мирно взаимодействовать со всеми странами. Китай настаивает на мирном взаимодействии».
Вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития также подчеркнул важность уважения всеми странами безопасности других государств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.