Власти Петербурга подтвердили, что сбои в интернете связаны с ПМЭФ

Перебои в работе интернета в Санкт-Петербурге связаны с проведением международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в комитете Петербурга по информатизации и связи, принеся извинения за неудобства.
«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий», — передает «Фонтанка» информацию из комитета. Форум проходит с 18 по 21 июня.
Сегодня местные жители жаловались на перебои в работе интернета. Подобные проблемы наблюдались в городе и в самом месте проведения мероприятия.