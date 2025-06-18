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Власти Петербурга подтвердили, что сбои в интернете связаны с ПМЭФ

В Петербурге на фоне ПМЭФ происходят сбои в работе интернета.

Перебои в работе интернета в Санкт-Петербурге связаны с проведением международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в комитете Петербурга по информатизации и связи, принеся извинения за неудобства.

«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий», — передает «Фонтанка» информацию из комитета. Форум проходит с 18 по 21 июня.

Сегодня местные жители жаловались на перебои в работе интернета. Подобные проблемы наблюдались в городе и в самом месте проведения мероприятия.