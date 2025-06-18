The Guardian: ЕС может отправить миротворцев на Украину без США

Автор материала Пол Тейлор считает, что ЕС обязан «взять НАТО под свой контроль», пишут «Ведомости». Необходимость самостоятельных действий для Евросоюза он объясняет сменой интересов США. По мнению журналиста, теперь Вашингтон больше беспокоится по поводу соперничества с Китаем, украинский кризис отошел для Белого дома на второй план, поэтому Европе следует учиться принимать решения самостоятельно, в том числе касающиеся собственной безопасности.
Разместить миротворческий контингент европейских стран на территории Украины в феврале 2024 года предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Инициативу одобрило правительство Великобритании. В январе 2025 года The Telegraph сообщал, что премьер-министр Соединенного Королевства совместно с французским президентом обсуждают варианты размещения миротворцев на украинской территории после заключения перемирия с Россией.
14 июня Стармер заявил, что отправка британских солдат на Украину после урегулирования конфликта с РФ допустима только при условии американской поддержки с воздуха. Он также сказал, что Европа должна создать собственную систему безопасности, однако отметил, что без Штатов устойчивой линии защиты не сформировать.