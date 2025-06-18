The Guardian: ЕС может отправить миротворцев на Украину без США

14 июня Стармер заявил, что отправка британских солдат на Украину после урегулирования конфликта с РФ допустима только при условии американской поддержки с воздуха. Он также сказал, что Европа должна создать собственную систему безопасности, однако отметил, что без Штатов устойчивой линии защиты не сформировать.