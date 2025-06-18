Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон

«Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только… из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что (не — ред.) конкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках», — сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым «на полях» ПМЭФ.