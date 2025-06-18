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Молдавская экономика не выживет без России, заявил Додон

Додон: молдавская экономика не выживет без российских денег.

Источник: Reuters

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Экономика Молдавии не выживет без России, необходимо перевернуть «черную страницу» в отношениях стран и выйти на следующий этап, заявил молдавский политик Игорь Додон.

«Молдавская экономика без России не выживет. Сейчас, если смотреть структуру экспорта, больше реэкспорта. У нас уже второй год падает экспорт во всех направлениях. Не только… из-за политических решений, но и в ЕС тоже. Потому что (не — ред.) конкурентоспособность наших товаров на фоне дорогих энергоресурсов выросла. Мы не можем конкурировать ни внутри страны с импортом, ни на внешних рынках», — сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым «на полях» ПМЭФ.

Он отметил, что в республике закрывается масса предприятий.

Поэтому, безусловно, мы это понимаем, диалог будем возвращать. Мы обязательно должны перевернуть черную страницу четырех лет и выйти на следующий этап.

Игорь Додон

Додон добавил, что планирует встретиться с представителями Минэнерго России на площадке форума и обсудить энергетическую ситуацию в Молдавии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.