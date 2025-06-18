Губернатор Хоценко открыл деловую программу Омской области на ПМЭФ-2025

«Петербургский экономический форум — это площадка, где выстраиваются не только стратегические подходы, но и конкретные проекты. Для Омской области это возможность представить наши производственные и инвестиционные ресурсы, расширить круг партнёров и договориться о запуске новых направлений», — подчеркнул Виталий Хоценко.