Губернатор Хоценко открыл деловую программу Омской области на ПМЭФ-2025

В работе форума в этом году принимают участие свыше двадцати тысяч представителей из ста сорока стран и регионов.
Омская область представляет на ПМЭФ-2025 широкие возможности для инвесторов в различных секторах: от промышленности и агропромышленного комплекса до логистики.
Делегация Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко проводит встречи с партнёрами, обсуждает новые направления сотрудничества и продвижение проектов, важных для экономики региона.
«Петербургский экономический форум — это площадка, где выстраиваются не только стратегические подходы, но и конкретные проекты. Для Омской области это возможность представить наши производственные и инвестиционные ресурсы, расширить круг партнёров и договориться о запуске новых направлений», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Рабочая программа главы региона на ПМЭФ-2025 началась с деловых переговоров с представителями ГК «Арнест». Встреча прошла на выставочном стенде компании с участием президента ГК «Арнест» Алексея Сагала и гендиректора «Арнест ЮниРусь» Елены Тябутовой. В ходе диалога обсуждались перспективы расширения производственной деятельности в регионе и укрепления кооперации с омскими предприятиями.
Виталий Хоценко заявил о заинтересованности в развитии сотрудничества и продолжении взаимодействия для укрепления производства и создания новых рабочих мест в регионе. Губернатор выразил уверенность, что это окажет положительное влияние на экономическую ситуацию в Омской области в целом.
Группа компаний «Арнест» — это экспортоориентированный производственный холдинг. В её структуру входят лидирующие предприятия по выпуску аэрозольной продукции, товаров бытовой химии, алюминиевой упаковки, безалкогольных напитков и мороженого. Производственные активы холдинга расположены, в том числе, на территории Омской области.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, участие делегации Омской области в ПМЭФ-2025 направлено на продвижение инвестиционного потенциала региона, развитие кооперации с текущими партнёрами и подписание новых соглашений.