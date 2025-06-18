Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, заявил Решетников

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, уверен министр экономического развития России Максим Решетников.
В среду на полях ПМЭФ Решетников провел встречу с молдавским политиком Игорем Додоном. Министр отметил, что встреча проходит в то время, когда официальные власти Молдавии «планомерно отдаляются от сотрудничества с Россией и участия в интеграционных процессах в Евразии».
По экспертным оценкам, экономика Молдавии понесла совокупные потери около 3 миллиардов долларов из-за разрыва отношений с Россией.
Россия же, подчеркнул министр, открыта для восстановления взаимодействия с Молдавией.
«Нам есть что предложить, потому что, вы знаете, экономический рост в России последние два года более 4%, то есть наш рынок растет. И на этом рынке, особенно сейчас, с уходом западных компаний, много пространства, и много пространства для торговли, для инвестиций, для совместных инвестиций», — рассказал Решетников.
Он подчеркнул, что восстановление экономических связей возможно, в том числе и в части поставок энергоресурсов. «А это возможности, на самом деле, обеспечить приемлемую жизнь. Потому что мы знаем, сколько в Европе, в Западной, в Центральной, доля в платежах так или иначе — это все-таки энергоресурсы, которые существенно выросли из-за как раз такого политически мотивированного разрыва экономических связей с Россией. Все это можно возобновить, все это можно преодолеть», — заключил Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.