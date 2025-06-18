Сотрудничество России и Молдавии в интересах обеих стран, заявил Решетников

Он подчеркнул, что восстановление экономических связей возможно, в том числе и в части поставок энергоресурсов. «А это возможности, на самом деле, обеспечить приемлемую жизнь. Потому что мы знаем, сколько в Европе, в Западной, в Центральной, доля в платежах так или иначе — это все-таки энергоресурсы, которые существенно выросли из-за как раз такого политически мотивированного разрыва экономических связей с Россией. Все это можно возобновить, все это можно преодолеть», — заключил Решетников.