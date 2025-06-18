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Stern: немцы хотят, чтобы Мерц позвонил Путину

Согласно опросу Forsa, проведенному для журнала Stern, немцы не верят в стремление Владимира Путина к миру. Тем не менее большинство граждан ФРГ рассчитывают, что канцлер позвонит российскому лидеру.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в ходе опроса выяснилось, что оценки немцами российской позиции в конфликте на Украине не изменились с его начала в 2022 году. Как и в предыдущих опросах, только пятая часть немцев — 22% — продолжают считать, что российский президент принципиально заинтересован в прекращении конфликта путем переговоров. Чуть менее трех четвертей немцев (73%) полагают, как и в первые два года конфликта, что Путин настроен исключительно на военную победу на Украине.

При этом более половины немцев (56%) одобрили бы, если бы канцлер Фридрих Мерц в ближайшее время пообщался с российским лидером по телефону и обсудил с ним возможности прекращения конфликта.

Не видят смысла в таком разговоре 42% немцев. Особенно скептически по поводу телефонного разговора Мерца и Путина настроены сторонники ХДС и «Зеленых», тогда как большинство сторонников СДПГ и особенно «Левых» и АдГ считают такую попытку разумной.

Как утверждает Stern, недавно переполох среди социал-демократов вызвал манифест, в котором представители левого толка СДПГ выступили за переговоры с Путиным и призвали к разоружению. Документ сочли ударом по руководству партии и федеральному правительству, поскольку он подрывает текущий курс Германии, пишет издание.