Stern: немцы хотят, чтобы Мерц позвонил Путину

Согласно статье, в ходе опроса выяснилось, что оценки немцами российской позиции в конфликте на Украине не изменились с его начала в 2022 году. Как и в предыдущих опросах, только пятая часть немцев — 22% — продолжают считать, что российский президент принципиально заинтересован в прекращении конфликта путем переговоров. Чуть менее трех четвертей немцев (73%) полагают, как и в первые два года конфликта, что Путин настроен исключительно на военную победу на Украине.
Не видят смысла в таком разговоре 42% немцев. Особенно скептически по поводу телефонного разговора Мерца и Путина настроены сторонники ХДС и «Зеленых», тогда как большинство сторонников СДПГ и особенно «Левых» и АдГ считают такую попытку разумной.
Как утверждает Stern, недавно переполох среди социал-демократов вызвал манифест, в котором представители левого толка СДПГ выступили за переговоры с Путиным и призвали к разоружению. Документ сочли ударом по руководству партии и федеральному правительству, поскольку он подрывает текущий курс Германии, пишет издание.