Stern: немцы хотят, чтобы Мерц позвонил Путину

Согласно статье, в ходе опроса выяснилось, что оценки немцами российской позиции в конфликте на Украине не изменились с его начала в 2022 году. Как и в предыдущих опросах, только пятая часть немцев — 22% — продолжают считать, что российский президент принципиально заинтересован в прекращении конфликта путем переговоров. Чуть менее трех четвертей немцев (73%) полагают, как и в первые два года конфликта, что Путин настроен исключительно на военную победу на Украине.