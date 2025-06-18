Губернатор Самарской области оценил новый автомобиль АВТОВАЗа на ПМЭФ 2025

На площадке Петербургского международного экономического форума 18 июня представили новый автомобиль АВТОВАЗа — кроссовер LADA AZIMUT. Модель создана на платформе Vesta. В презентации участвовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
— Это значимое событие для Самарской области и всего отечественного автопрома, наглядное подтверждение того, что АВТОВАЗ даже в условиях жесточайших внешних санкций способен воплощать в жизнь амбициозные планы, — отметил региона.
Новую модель на всех этапах разрабатывали российские специалисты, для чего было создано около тысячи компонентов. Название AZIMUT выбрали через конкурс среди 50 тысяч сотрудников АВТОВАЗа. Серийное производство планируют начать в 2026 году, и эта модель станет флагманской.
Вячеслав Федорищев поблагодарил коллектив автозавода за вклад в развитие российского машиностроения. Директор АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что на создание нового кроссовера ушло около трех лет, за это время удалось обеспечить технологический суверенитет и в конструкции автомобиля, и в его производстве, а также выразил признательность президенту Владимиру Путину за поддержку трансформации всей автомобильной отрасли страны.