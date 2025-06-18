Губернатор Самарской области оценил новый автомобиль АВТОВАЗа на ПМЭФ 2025

Вячеслав Федорищев поблагодарил коллектив автозавода за вклад в развитие российского машиностроения. Директор АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что на создание нового кроссовера ушло около трех лет, за это время удалось обеспечить технологический суверенитет и в конструкции автомобиля, и в его производстве, а также выразил признательность президенту Владимиру Путину за поддержку трансформации всей автомобильной отрасли страны.