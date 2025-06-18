Израиль атаковал объекты Ирана, производящие центрифуги для обогащения урана

«По тем объектам, по которым Израиль наносил удары, радиоактивности нет, там только природный уран или обогащенный. Но у Ирана есть атомная станция в Бушере, есть исследовательский реактор в Тегеране. Вот там есть радиоактивность. Понятно, что Бушер и исследовательский реактор никоим образом не были затронуты, и, я абсолютно уверен, не будут затронуты никакими атаками как раз потому, что они представляют серьезную опасность. А еще есть реактор, который строится, но поскольку он строится, то там радиоактивности никакой нет, но его тоже Израиль не атаковал», — отметил Подвиг.