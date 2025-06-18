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109 казахстанцев эвакуированы из Ирана на фоне обострения ситуации

Казахстан организовал срочную эвакуацию 109 своих граждан с территории Исламской Республики Иран из-за ухудшения обстановки на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

Источник: МИД РК

По информации МИД РК, 89 человек выехали транзитом через Туркменистан, ещё 20 — через Азербайджан. Операция прошла благодаря скоординированным действиям внешнеполитического ведомства, других госорганов и диппредставительств Казахстана.

Эвакуированным оказали консульскую и правовую помощь, обеспечили необходимые условия для возвращения домой.

МИД Казахстана выразил благодарность властям Ирана, Туркменистана и Азербайджана за содействие и конструктивный подход, позволившие безопасно вывезти граждан страны.

Ранее сообщалось, что в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, а в Израиле — 219. Дипломаты поддерживают с ними постоянную связь и призывают не покидать места проживания без крайней необходимости, соблюдать меры безопасности, проявлять осторожность и следить за рекомендациями местных властей.