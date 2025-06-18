109 казахстанцев эвакуированы из Ирана на фоне обострения ситуации

Ранее сообщалось, что в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, а в Израиле — 219. Дипломаты поддерживают с ними постоянную связь и призывают не покидать места проживания без крайней необходимости, соблюдать меры безопасности, проявлять осторожность и следить за рекомендациями местных властей.