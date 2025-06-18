Кнайсль: Израиль хочет втянуть Трампа в конфликт

Она подчеркнула, что Нетаньяху в последние пять-шесть дней втягивает свою страну в «жесткую конфронтацию». «Я с самого начала говорила, что речь идет о смене режима, а не только о ядерной программе [Ирана], — продолжила Кнайсль. — Я надеюсь, что правительство США не присоединится к этой войне, потому что это была тактика Нетаньяху, это не стратегия, это была его тактика втянуть Соединенные Штаты в эту войну».