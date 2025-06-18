Кнайсль: Израиль хочет втянуть Трампа в конфликт

«Мы пока не знаем, действительно ли он [Трамп] присоединится к войне. Он еще не сделал заявления, насколько мне известно, — отметила она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). — Красной линией для США, насколько я понимаю, будет нападение на американскую военную базу. Но этого пока не произошло. Я хорошо информирована».
Она подчеркнула, что Нетаньяху в последние пять-шесть дней втягивает свою страну в «жесткую конфронтацию». «Я с самого начала говорила, что речь идет о смене режима, а не только о ядерной программе [Ирана], — продолжила Кнайсль. — Я надеюсь, что правительство США не присоединится к этой войне, потому что это была тактика Нетаньяху, это не стратегия, это была его тактика втянуть Соединенные Штаты в эту войну».
Ранее телеканал ABC News сообщил, что решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля против Ирана может быть принято в ближайшие 24−48 часов. Официальные лица еврейского государства, по данным 12-го канала израильского телевидения, также считают, что США близки к участию в израильской операции.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.