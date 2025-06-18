На ПМЭФ обсудили, как защититься от «исторической неправды»

Наконец, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев напомнил о главной инициативе России в ООН — резолюции по борьбе с героизацией нацизма, которая выдвигается с 2005 года. Она в том числе призвана бороться с фальсификаторами истории, которые настаивают, например, что освобождение Европы от нацистов Красной армией не было таковым, поскольку якобы один тоталитарный режим сменился на другой, пояснил дипломат.