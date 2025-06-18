Губернатор Прикамья и глава Минстроя РФ обсудили развитие строительной отрасли в регионе

По словам Дмитрия Махонина, Пермский край продолжает активную работу по проекту «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За шесть лет в Прикамье были улучшены жилищные условия для более 450 тыс. семей, обновлены 11,5% всего жилого фонда края. На днях был введен эксплуатацию последний долгострой. Особое внимание уделяется механизму комплексного развития территории — сейчас реализуется 27 проектов. Кроме этого, по всему краю создаются новые комфортные места для прогулок и отдыха, включая набережные, детские и спортивные площадки, парки.