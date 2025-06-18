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Губернатор Прикамья и глава Минстроя РФ обсудили развитие строительной отрасли в регионе

Сегодня, 18 июня, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу.

Источник: пресс-служба правительства Пермского края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стороны обсудили вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе, ход реализации федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», подготовку к проведению в этом году в Перми Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

По словам Дмитрия Махонина, Пермский край продолжает активную работу по проекту «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За шесть лет в Прикамье были улучшены жилищные условия для более 450 тыс. семей, обновлены 11,5% всего жилого фонда края. На днях был введен эксплуатацию последний долгострой. Особое внимание уделяется механизму комплексного развития территории — сейчас реализуется 27 проектов. Кроме этого, по всему краю создаются новые комфортные места для прогулок и отдыха, включая набережные, детские и спортивные площадки, парки.

Также в августе Пермь примет форум «Малые города и исторические поселения». «Стремимся, чтобы наши специалисты и гости из других регионов смогли максимально эффективно обменяться опытом. Готовим насыщенную программу знакомства с нашими проектами городского благоустройства», — отметил господин Махонин.

В рамках федерального мероприятия также пройдет форум «Молодежь и городская среда». Пермь, будучи Молодежной столицей, станет площадкой для встречи студентов, профессионалов урбанистики и отраслевых наставников.