Касинский: Беларусь находится в эпицентре крупнейшего кризиса в регионе

«Наша страна продолжает находиться в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса в регионе. Мы видим, что за вывеской стремления к миру на Украине европейские страны продолжают последовательно повышать градус эскалации конфликта», — сказал он.