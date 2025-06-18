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Касинский: Беларусь находится в эпицентре крупнейшего кризиса в регионе

Западные государства продолжают поддерживать развитие украинского конфликта и не заинтересованы в его урегулировании.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего кризиса в регионе, заявил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский на открытии межведомственной научно-практической конференции.

«Наша страна продолжает находиться в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса в регионе. Мы видим, что за вывеской стремления к миру на Украине европейские страны продолжают последовательно повышать градус эскалации конфликта», — сказал он.