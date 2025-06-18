Касинский: Беларусь находится в эпицентре крупнейшего кризиса в регионе

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего кризиса в регионе, заявил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский на открытии межведомственной научно-практической конференции.
«Наша страна продолжает находиться в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса в регионе. Мы видим, что за вывеской стремления к миру на Украине европейские страны продолжают последовательно повышать градус эскалации конфликта», — сказал он.