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Военкор из Италии назвал пропагандой Запада слова об изоляции России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Слова об изоляции России — это пропаганда Запада, состав участников ПМЭФ это подтверждает. Об этом заявил ТАСС шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, выпускник «Мастерской новых медиа» Андреа Лучиди.

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«Это пропаганда Запада сказала, что есть изоляция России. Россия без стран, которые хотят быть друзьями, Россия без важных людей, которые хотят инвестировать — это все ложь. И здесь [на форуме] мы можем увидеть, какая реально ситуация», — отметил он.

По словам Лучиди, он приехал на форум, так как для него очень важно показывать итальянской аудитории картинку из России, ПМЭФ, «который является главным мероприятием для международных отношений России с экономикой мира». «И здесь есть много международных гостей со всего мира», — подчеркнул он.

Он добавил также, что средства массовой информации работают в России свободно. «Для меня важно, когда они [итальянская аудитория] видят, что есть много людей, которые хотят инвестировать, которые хотят учиться в России, есть большое число СМИ из Китая, из арабских стран, и тоже из Италии, из Германии, из Франции. Это важно, потому что здесь мы живем свободно, без проблем, без диктатуры, пресса», — отметил Лучиди.

Андреа Лучиди с 2022 года постоянно проживает в РФ, освещает ход СВО. 10 ноября 2024 года он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство из-за преследований на родине, 29 января этого года журналист получил его.

Информационное агентство International Reporters, которое объединяет работающих в зоне специальной военной операции иностранных военкоров и журналистов, было запущено выпускниками «Мастерской новых медиа» в 2023 году. С инициативой его создания выступила французский военкор Кристель Нэан, которая с 2016 года живет под Донецком. Идею поддержал Владимир Путин.