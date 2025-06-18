Военкор из Италии назвал пропагандой Запада слова об изоляции России

Он добавил также, что средства массовой информации работают в России свободно. «Для меня важно, когда они [итальянская аудитория] видят, что есть много людей, которые хотят инвестировать, которые хотят учиться в России, есть большое число СМИ из Китая, из арабских стран, и тоже из Италии, из Германии, из Франции. Это важно, потому что здесь мы живем свободно, без проблем, без диктатуры, пресса», — отметил Лучиди.