Военкор из Италии назвал пропагандой Запада слова об изоляции России

«Это пропаганда Запада сказала, что есть изоляция России. Россия без стран, которые хотят быть друзьями, Россия без важных людей, которые хотят инвестировать — это все ложь. И здесь [на форуме] мы можем увидеть, какая реально ситуация», — отметил он.
По словам Лучиди, он приехал на форум, так как для него очень важно показывать итальянской аудитории картинку из России, ПМЭФ, «который является главным мероприятием для международных отношений России с экономикой мира». «И здесь есть много международных гостей со всего мира», — подчеркнул он.
Он добавил также, что средства массовой информации работают в России свободно. «Для меня важно, когда они [итальянская аудитория] видят, что есть много людей, которые хотят инвестировать, которые хотят учиться в России, есть большое число СМИ из Китая, из арабских стран, и тоже из Италии, из Германии, из Франции. Это важно, потому что здесь мы живем свободно, без проблем, без диктатуры, пресса», — отметил Лучиди.
Андреа Лучиди с 2022 года постоянно проживает в РФ, освещает ход СВО. 10 ноября 2024 года он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство из-за преследований на родине, 29 января этого года журналист получил его.
Информационное агентство International Reporters, которое объединяет работающих в зоне специальной военной операции иностранных военкоров и журналистов, было запущено выпускниками «Мастерской новых медиа» в 2023 году. С инициативой его создания выступила французский военкор Кристель Нэан, которая с 2016 года живет под Донецком. Идею поддержал Владимир Путин.