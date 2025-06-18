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В ФРГ подвергли критике заявления Мерца по операции Израиля против Ирана

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике в ФРГ за заявление о том, что Израиль якобы делает «грязную работу» за Запад в конфликте с Ираном.

Источник: AP 2024

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Ральф Штегнер счел «более чем странными» слова главы правительства. «Таким языком господин Мерц сам дает понять, что военная атака [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху на Иран, вероятно, противоречила международному праву», — отметил парламентарий в интервью журналу Der Spiegel. По его мнению, официальному представителю Германии не следует публично выражать какое бы то ни было облегчение по поводу ударов Израиля по Ирану. «И это особенно, если принять во внимание, несомненно, значительные риски эскалации», — указал Штегнер.

Мерца раскритиковали и в других партиях. «То, что сейчас на Ближнем Востоке грозит разгореться повсеместный пожар, канцлеру безразлично», — указала лидер «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит агентство DPA. Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Зёрен Пелльман отметил, что глава правительства «наносит значительный вред авторитету Германии в ООН и за ее пределами». «То, что канцлер Мерц сейчас выбрасывает за борт международное право и подхватывает разрушительную логику “права более сильного”, является скандалом», — подчеркнул он. В свою очередь депутат от фракции «Союз-90»/ «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил телеканалу Welt, что считает «неудачным» выбор канцлером своих слов, и напомнил о гибели мирных жителей Ирана.

17 июня в эфире телеканала ZDF Мерц, говоря об операции против Ирана, заявил, что якобы «это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Канцлер утверждал, что испытывает уважение к израильской армии и израильскому руководству за их действия в конфликте с Ираном.

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