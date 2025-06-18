В ФРГ подвергли критике заявления Мерца по операции Израиля против Ирана

Мерца раскритиковали и в других партиях. «То, что сейчас на Ближнем Востоке грозит разгореться повсеместный пожар, канцлеру безразлично», — указала лидер «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит агентство DPA. Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Зёрен Пелльман отметил, что глава правительства «наносит значительный вред авторитету Германии в ООН и за ее пределами». «То, что канцлер Мерц сейчас выбрасывает за борт международное право и подхватывает разрушительную логику “права более сильного”, является скандалом», — подчеркнул он. В свою очередь депутат от фракции «Союз-90»/ «Зеленые» Антон Хофрайтер заявил телеканалу Welt, что считает «неудачным» выбор канцлером своих слов, и напомнил о гибели мирных жителей Ирана.