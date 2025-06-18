Эксперт Кёппель: Европа ошиблась, отвернувшись от РФ

«Происходит действительно интересная перемена в глобальном ландшафте — мы видим [переход к] многополярному миру», — сказал эксперт на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, президент США Дональд Трамп, «кажется, осознал это». «Он понимает, что есть проблема, что нет сил по-прежнему быть такими активными, как раньше, — на Ближнем Востоке, на Украине, в Азии. Они отступают немного, потому что силы не те. Они не так сильны, как ранее», — полагает Кёппель.
При этом он обратил внимание на растущие возможности других стран. «Мы видим, что Китай становится таким мощным, таким сильным. Россия восстановилась после тяжелых времен 1990-х годов», — указал участник ПМЭФ, добавив, что усиливаются также Индия и другие государства.
Однако, на его взгляд, все они понимают, что «не все страны сильны достаточно, чтобы доминировать, поэтому понимают, что должны сотрудничать». Кёппель считает, что это понимание распространяется именно «сейчас — в самый темный момент настоящего».
Он также полагает, что в Европе ныне наблюдается «кризис политического лидерства». В качестве примера эксперт привел Германию, где «ситуация непростая», а также Евросоюз в целом с разногласиями внутри него. «Это была ошибка — отвернуться от России, перестать взаимодействовать, общаться, в том числе с президентом [РФ Владимиром Путиным]», — указал Кёппель. Он положительно оценил действия Трампа по поддержанию диалога с РФ и призвал всех «поддерживать тренд на взаимодействие».
Представитель Швейцарии поделился и своими впечатлениями от Санкт-Петербурга, где впервые побывал 30 лет назад. «Он превратился в замечательный город — прекрасный город, такой невероятный европейский город», — оценил Кёппель.
О ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.