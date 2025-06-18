Эксперт Кёппель: Европа ошиблась, отвернувшись от РФ

«Происходит действительно интересная перемена в глобальном ландшафте — мы видим [переход к] многополярному миру», — сказал эксперт на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, президент США Дональд Трамп, «кажется, осознал это». «Он понимает, что есть проблема, что нет сил по-прежнему быть такими активными, как раньше, — на Ближнем Востоке, на Украине, в Азии. Они отступают немного, потому что силы не те. Они не так сильны, как ранее», — полагает Кёппель.