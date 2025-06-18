Депутат Фотеску: Молдавия и РФ восстановят отношения при смене власти в Кишиневе

«Я уверен в том, что при смене власти, при политическом желании отношения со странами СНГ и, в частности, с Российской Федерацией можно очень быстро восстановить. Потому что в памяти еще свежи наши долговременные связи как на уровне государства, так и государственно-частного партнерства. Уверен, что мы очень быстро восстановим братские, дружеские и экономические отношения с Россией», — сказал Фотеску.
После прихода к власти в Молдавии Майи Санду и ее Партии действия и солидарности стало меняться отношение республики к СНГ и России. В 2023 году в Кишиневе заявили о постепенном выходе из Содружества, из страны были высланы десятки российских дипломатов. Такую политику жестко критикует оппозиция перед парламентскими выборами 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, по итогам выборов правящей Партии действия и солидарности не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.