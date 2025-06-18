Депутат Фотеску: Молдавия и РФ восстановят отношения при смене власти в Кишиневе

«Я уверен в том, что при смене власти, при политическом желании отношения со странами СНГ и, в частности, с Российской Федерацией можно очень быстро восстановить. Потому что в памяти еще свежи наши долговременные связи как на уровне государства, так и государственно-частного партнерства. Уверен, что мы очень быстро восстановим братские, дружеские и экономические отношения с Россией», — сказал Фотеску.