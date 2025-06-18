Волгоградская делегация подписала три соглашения в рамках ПМЭФ-2025

Кроме того, на площадке экономического форума подписан документ о сотрудничестве между АО «Волгоградоблэлектро» и китайским инвестором. Иностранные партнеры помогут в осуществлении проекта по реконструкции Волгоградской ГРЭС, которая после модернизации будет способна обеспечивать электроэнергией не только дома волгоградцев и социальные объекты, но и особую экономическую зону, сформированную на базе бывшего завода «Химпром».