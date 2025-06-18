Волгоградская делегация подписала три соглашения в рамках ПМЭФ-2025

В первый день проведения статусного мероприятия было заключено три соглашения, относящихся к сферам промышленности и ТЭК и инвестиционного развития.
ПМЭФ-2025 открылся в среду, 18 июня, и продлится вплоть до 21 июня. Представители нашего региона проводят деловые встречи, участвуют в работе панельных секций и презентациях инвестпроектов.
Среди подписанных документов — меморандум о намерениях создать в регионе производство компонентов для аккумуляторов и открыть отраслевой центр компетенций. Его подписали глава Агентства инвестиционного развития Волгоградской области Анна Чернова и гендиректор АО «Росатом Химия» Михаил Метелкин. Предусмотренное документом взаимодействие придаст серьезный импульс развитию волгоградской промышленности и приведет к укреплению российского индустриального сектора в целом.
Кроме того, на площадке экономического форума подписан документ о сотрудничестве между АО «Волгоградоблэлектро» и китайским инвестором. Иностранные партнеры помогут в осуществлении проекта по реконструкции Волгоградской ГРЭС, которая после модернизации будет способна обеспечивать электроэнергией не только дома волгоградцев и социальные объекты, но и особую экономическую зону, сформированную на базе бывшего завода «Химпром».
Еще одним итогом первого дня работы на ПМЭФ-2025 для волгоградцев стало соглашение о сотрудничестве, которое подписали Агентство инвестиционного развития Волгоградской области и Национальное объединение производителей строительных материалов и стройиндустрии. Стороны договорились осуществлять совместные усилия по развитию экономики и социальной сферы Волгоградской области. Также целями договоренности являются улучшение инвестиционного климата в отрасли, качества строительных материалов и внедрение лучших современных технологий.
В целом в рамках ПМЭФ-2025 намечено проведение более 150 сессий и дискуссионных площадок. «Общие ценности — основа роста в многополярном мире» — так сформулирована центральная идея мероприятия.