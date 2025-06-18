Травников повёз новосибирскую делегацию на ПМЭФ привлекать инвестиции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил региональную делегацию на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Как отметил глава региона, программа работы новосибирской делегации в этом году отличается особой насыщенностью деловых встреч с бизнес-партнёрами при сокращении количества мероприятий с представителями власти.
«Программа работы делегации на форуме очень насыщенная — экономика, как всей страны, так и Новосибирской области, развивается, интерес бизнеса к нашему региону есть, организаторы это учли. Отмечу особенность этого года — меньше мероприятий с представителями власти, но достаточно большое количество заявок на встречи с бизнес-партнёрами. Обсуждаются как уже запущенные проекты — ход их реализации, какие-то вещи нужно поправить, ускорить — так и новые инициативы, причём спектр самый разнообразный — инвестиции, производство, образовательные проекты», — отметил глава региона.
Основными темами обсуждения стали как реализация уже запущенных инвестиционных и производственных проектов, требующих корректировки или ускорения, так и новые инициативы, включая образовательные программы.
Форум, проходящий под темой «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», собрал более 1 000 экспертов и спикеров из 130 стран. Новосибирская делегация планирует использовать эту площадку для поиска новых партнёров и продвижения экономического потенциала региона на международном уровне.
Особое внимание участников форума приковано к возможностям Новосибирской области в сфере высоких технологий, научно-образовательного комплекса и промышленного производства. Результаты переговоров могут стать основой для новых стратегических проектов развития региона.