Травников повёз новосибирскую делегацию на ПМЭФ привлекать инвестиции

«Программа работы делегации на форуме очень насыщенная — экономика, как всей страны, так и Новосибирской области, развивается, интерес бизнеса к нашему региону есть, организаторы это учли. Отмечу особенность этого года — меньше мероприятий с представителями власти, но достаточно большое количество заявок на встречи с бизнес-партнёрами. Обсуждаются как уже запущенные проекты — ход их реализации, какие-то вещи нужно поправить, ускорить — так и новые инициативы, причём спектр самый разнообразный — инвестиции, производство, образовательные проекты», — отметил глава региона.