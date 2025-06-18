Башкирия заняла третье место в России по уровню дронофикации

«Я не раз говорил, что за БПЛА будущее. Поэтому мы активно вкладываемся в их развитие. Освоили производство FPV-дронов, которые очень эффективно показывают себя в ходе специальной военной операции. Поставляем их нашим бойцам на передовую. Мы учим управлению дронами и будущих защитников Отечества, и тех, кто будет применять их в гражданской, мирной жизни. СВО рано или поздно закончится, а у беспилотников — огромный потенциал в самых разных областях, от сельского хозяйства до спасательных операций», — сказал Радий Хабиров.