Башкирия заняла третье место в России по уровню дронофикации

Как отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров, для нашего региона — это достойный результат. Добавим, что в пилотном рейтинге Башкортостан — в числе лидеров списка вместе с Калужской и Рязанской областями.
Составители рейтинга оценивали вовлеченность в развитие беспилотной отрасли в 47 субъектах РФ. Рейтинг составлялся по 25 показателям. Во-первых, оценивалась готовность регионов к массовой эксплуатации БАС — открытость неба, инфраструктура, ресурсы, кадры. Во-вторых, определялась готовность применения дронов, их потенциал и рыночные перспективы.
«Я не раз говорил, что за БПЛА будущее. Поэтому мы активно вкладываемся в их развитие. Освоили производство FPV-дронов, которые очень эффективно показывают себя в ходе специальной военной операции. Поставляем их нашим бойцам на передовую. Мы учим управлению дронами и будущих защитников Отечества, и тех, кто будет применять их в гражданской, мирной жизни. СВО рано или поздно закончится, а у беспилотников — огромный потенциал в самых разных областях, от сельского хозяйства до спасательных операций», — сказал Радий Хабиров.
Как сообщили в администрации Главы РБ, республика продолжает работу по реализации мероприятий национального проекта БАС и готовится представить достижения региона на полях предстоящего проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025».
Петербургский международный экономический форум традиционно ежегодно становится ведущей площадкой для обсуждения глобальной экономики и обмена лучшими практиками. Башкирия представит на форуме свои компетенции по целому ряду направлений, в том числе инновационные разработки, лучшие инвестиционные практики. Ожидается, что в этом году республика подпишет более 30 соглашений на общую сумму почти 100 млрд рублей. Ранее приводились примеры больших проектов, начавшихся на полях ПЭМФ.