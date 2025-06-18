Reuters: тысячи людей покинули Тегеран после призыва Трампа об эвакуации

Иранские СМИ, описывая ситуацию в Исламской Республике после предостережения Трампа, рассказали о гигантских пробках на выезде из Тегерана. Панику в городе усилил запрет иранских властей на продаваемые объемы бензина и дизельного топлива. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад объяснил введенные ограничения необходимостью предотвратить дефицит, но пока возникновение нехватки топлива для населения не прогнозируется.
17 июня израильский израильский Channel 12 писал, что США могут совместно с Израилем атаковать Иран. Датой атаки называлось 18 июня. The New York Times предупреждала об ответе Тегерана. Иранцы заявили, что в случае нападения США они ударят по американским базам.
Высокопоставленные чиновники из администрации Белого дома анонимно сообщили изданию The Wall Street Journal, что на Совете по нацбезопасности 17 июня под председательством президента США Дональда Трампа не было принято окончательного решения о силовом воздействии на Иран.
Вооруженное противостояние Ирана и Израиля началось 13 июня. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху дал старт военной операции «Восстающий лев», направленной на уничтожение иранских ядерных объектов. В ответ Тегеран атаковал Израиль. Враждующие страны продолжают обмен ударами. И в Иране, и в Израиле есть погибшие и пострадавшие.