Reuters: тысячи людей покинули Тегеран после призыва Трампа об эвакуации

После того как президент США Дональд Трамп заявил, что всем находящимся в Тегеране следует в срочном порядке покинуть город, оттуда выехали тысячи иранцев и иностранных граждан. О бегстве множества людей из иранской столицы рассказало агентство Reuters со ссылкой на источник.