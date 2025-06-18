Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

«Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках. На основе такого анализа предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, о возможных законодательных новациях, чтобы донастроить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России», — сказал Владимир Путин.