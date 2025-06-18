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Песков рассказал, кто будет на встрече Путина с главами международных СМИ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Крупнейшие западные СМИ будут представлены на встрече президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Президент РФ в среду по традиции проведет встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. По словам Пескова, представители западных СМИ будут представлены на встрече практически в той же пропорции, как и прежде.

«Практически в той же пропорции. Там будут и представители агентств из стран СНГ, там будут представители агентств из восточных стран, крупнейших агентств стран коллективного Юга, в том числе крупнейшие западные агентства», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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