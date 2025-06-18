Песков рассказал, кто будет на встрече Путина с главами международных СМИ

«Практически в той же пропорции. Там будут и представители агентств из стран СНГ, там будут представители агентств из восточных стран, крупнейших агентств стран коллективного Юга, в том числе крупнейшие западные агентства», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.