Не вся диаспора одинаково полезна ПАС: «Кишинёв бросил собратьев в Украине и активно замещает молдавские ценности румынскими» — мнение

Начну с того, что давно известно. Нынешние правители Молдовы заинтересованы в сотрудничестве с этническими молдаванами, у которых есть молдавские паспорта, которые могут повлиять на результат выборов (Италия, Франция, Испания и т.д.). В Украине нет двойного гражданства, и мы, местные молдаване (более четверти млн. граждан), не участвуем в выборах в Республике Молдова. Поэтому мы не находимся в зоне их интересов.