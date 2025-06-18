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Не вся диаспора одинаково полезна ПАС: «Кишинёв бросил собратьев в Украине и активно замещает молдавские ценности румынскими» — мнение

Сейчас молдавские политики пропагандируют ценности соседнего государства, что приводит к денационализации молдаван и распаду Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Один из лидеров молдавской диаспоры Украины Анатолий Фетеску считает, что Кишинёв бросил собратьев в Украине и активно замещает молдавские ценности румынскими:

"У некоторых коллег возникает логичный вопрос: почему высокопоставленные политики Молдовы не встречаются с представителями молдавских организаций в Украине? Считаю логичным ответить через социальную сеть, ведь эта проблема актуальна для всех молдаван Украины.

Начну с того, что давно известно. Нынешние правители Молдовы заинтересованы в сотрудничестве с этническими молдаванами, у которых есть молдавские паспорта, которые могут повлиять на результат выборов (Италия, Франция, Испания и т.д.). В Украине нет двойного гражданства, и мы, местные молдаване (более четверти млн. граждан), не участвуем в выборах в Республике Молдова. Поэтому мы не находимся в зоне их интересов.

Но на днях я узнал еще один интересный момент в политике Республики Молдова относительно диаспоры. Хорошо осведомленный политик, в одной из телепередач выдал такую новость: «Высшее руководство Молдовы сейчас встречается с представителями диаспоры только после проверки списка и вопросов, которые можно задать».

Такова уважаемые коллеги, реальность.

Кроме того, вы знаете, что у нас есть другие проблемы. Молдаване Украины твердо стоят на позиции сохранения молдавских национальных ценностей: истории, культуры, обычаев, традиций и молдавского языка. Сейчас молдавские политики пропагандируют ценности соседнего государства, что приводит к денационализации молдаван и распаду Молдовы.

Надеемся, что со временем историческая правда займет достойное место в Европе и мире. Молдова была, есть и будет вечно!".

Источник: romania_ru.

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