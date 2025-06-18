Первый год Вячеслава Федорищева: дороги и общественный транспорт

Мы завершаем цикл материалов, посвященный первому году работы губернатора Вячеслава Федорищева. Среди наших материалов — большое интервью, статья о промышленности и инвестициях, анализ деятельности главы региона в сфере помощи участникам СВО, материалы про спорт и культурный перезапуск, а также социальную политику.
Этот материал посвящен проблеме, традиционно затрагивающей и волнующей каждого жителя Самарской области — дорогам и общественному транспорту.
Региональные и федеральные трассы.
К середине 2024 года в регионе накопилось достаточно дорог регионального значения, которые нуждались в ремонте.
110 км из них удалось восстановить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Например, было отремонтировано 10 км трассы Осинки — Хворостянка — Прогресс. Эта дорога является единственной по направлению от поселка Прогресс к Самаре.
Также, привели в порядок дорогу Исаклы — Шентала — Крепость-Кондурча на 15-и километрах. Уже почти год школьные автобусы ездят безопасно и быстро по свежей трассе.
Помимо этого, был закончен капитальный ремонт дороги Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково. Всего 28,7 километров.
Вячеслав Федорищев поручил внести в KPI (ключевые показатели эффективности) глав муниципалитетов показатель нормативного состояния дорог:
«И никогда больше мне, я к главам обращаюсь, не говорите: “дорога регионального значения, поэтому я к ней не имею отношения”. И пятый раз повторяю: все, что находится на вашей территории, является объектом вашего пристального внимания и рационального управления. Если дорога регионального значения, по ней есть проблема, то вы приходите к председателю правительства и говорите об этом. Или ко мне. А не потом говорите о том, что это региональное, поэтому “я не я”. Чтобы не было больше такого», — заявил губернатор.
В 2025 году на ремонт дорог в регионе было выделено 7 миллиардов рублей.
Сейчас идет ремонт федеральных дублеров А-300 и Р-229 на региональном участке Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка. Эта дорога идет на Саратов и Казахстан.
Также, в феврале 2025 года Вячеслав Федорищев принял решение о ремонте участка трассы Тольятти — Ягодное протяженностью в 6,6 километров. Работы должны закончить к 1 декабря 2025 года.
Прямо сейчас идет ремонт дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка На участке протяженностью 4 км (ул. Сухова) помимо нового дорожного полотна должны установить светофоры, построить тротуары и поставить опоры для освещения. Всего до 1 сентября отремонтируют 35 км трассы.
Отремонтировали мост через реку Малая Черная. Объект находится на 45-м километре трассы Р-229 и соединяет Самару и Волгоград. Приведено в порядок мостовое полотно, установлены новые пролетные строения и барьерные ограждения.
В 2025 году запланировано отремонтировать более 50 км дорог федеральных, более 200 — региональных.
Городские дороги.
Одна из самых болезненных тем для автомобилистов — состояние городских дорог.
В 2024 году, учитывая мнение горожан, были приведены в порядок дороги на Ново-Вокзальной, Чернореченской, Зубчаниновском шоссе и прочих улицах областного центра.
А прямо сейчас дорожники заняты на четырнадцати ключевых направлениях, среди которых улицы Маяковского, Мира, Скляренко, проспект Металлургов и другие крупные магистрали.
Также, в конце мая 2025 года в Самаре приступили к ремонту улице Демократической. На состояние этой дороги неоднократно поступали жалобы от горожан. Планируется, что ремонт закончат к 1 августа этого года. Замена асфальта идет на участке автомобильной дороги протяженностью 5,78 км. Будут убраны провалы, отремонтированы остановки и тротуары.
Приступили к работам на одном из самых проблемных участков Самары — улице Дачной. Там планируют переложить коммуникации и положить новое дорожное полотно.
Прямо сейчас в Самаре идет ремонт одной из главных транспортных артерий города — Московском шоссе. Сейчас там уже уложили новое асфальтовое покрытие в одну сторону и привели в порядок колодцы. Работы планируют завершить к августу 2025 года.
В активной фазе строительства находится и магистраль «Центральная». На май 2025 года готовность объекта на текущем участке строительства оценивалась в 75%. Всего новая скоростная дорога протянется на 14 километров через всю Самару.
«В Самаре в 2025 году приведем в порядок более 70 км дорожной сети, в том числе участки: Московское, Красноглинское и Волжское шоссе, улицы Демократическая, Маяковского, Максима Горького, Скляренко и другие», — рассказал о планах губернатор.
В Тольятти отремонтировали Лесопарковское шоссе, на состояние которого давно жаловались местные автомобилисты.
Также, были приведены в порядок участки дорог 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной, Мира, Комзина.
В Сызрани начали ремонт улицы Московской — единственной дороги, ведущей от города к железнодорожному вокзалу.
Вячеслав Федорищев принял решение дополнительно выделить 200 млн рублей на ремонт дорог в Сызрани.
Всего же в 2025 году в Самарской области планируется отремонтировать более 420 км дорог. На эти цели выделено более 32 млрд рублей.
Общественный транспорт.
Городской транспорт — вечная тема для дискуссий и жалоб местных жителей. Вячеслав Федорищев начал активно работать в этом направлении с первых дней пребывания в регионе.
«Каждый день получаю жалобы на организацию движения общественного транспорта, в том числе межмуниципального», — рассказал Федорищев.
Уже в июне 2024 года губернатор поручил направить 3,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры общественного транспорта.
В сентябре 2024 года «СамараАвтоГаз» передали 69 новых автобусов. Они были закуплены в рамках программы «Развитие общественного транспорта». Затем пополнение автопарка продолжилось.
Начиная с 4-го квартала 2024 года в Самаре начал действовать бесплатный проезд для членов семей участников СВО — супругов, детей с 7 до 18 лет и студентов до 23 лет.
Начиная с января 2025 года в Самаре начали курсировать 300 новых автобусов по 22 маршрутам. Также, по просьбам жителей запустили 2 новых маршрута — № 90 и № 91. С их помощью жители Куйбышевского района могут удобно добраться через Самарку к своим домам.
В феврале 2025 года было объявлено о старте поставок в Самару новых трамвайных вагонов — «Львят». Тогда в город прибыли первые 4 вагона. На июнь 2025 года в Самаре успешно работают уже 38 вагонов. Планируется поставить еще 31 единицу в январе 2026 года.
На данный момент продолжается разработка специального регионального стандарта транспортного обслуживания и комплексного плана этого обслуживания. Для этого были привлечены специалисты из Москвы.
Планируется продолжить усиленную работу по следующим направлениям: улучшение сферы общественных перевозок, интеграция различных видов городского транспорта в единую транспортную систему, модернизация маршрутной сети и инфраструктуры, кадровый потенциал, развитие системы парковочных пространств, повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности, цифровизация и развитие билетной системы.
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