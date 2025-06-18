Первый год Вячеслава Федорищева: дороги и общественный транспорт

«И никогда больше мне, я к главам обращаюсь, не говорите: “дорога регионального значения, поэтому я к ней не имею отношения”. И пятый раз повторяю: все, что находится на вашей территории, является объектом вашего пристального внимания и рационального управления. Если дорога регионального значения, по ней есть проблема, то вы приходите к председателю правительства и говорите об этом. Или ко мне. А не потом говорите о том, что это региональное, поэтому “я не я”. Чтобы не было больше такого», — заявил губернатор.