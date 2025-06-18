МАГАТЭ не нашло доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не обогащает уран до 60%, который технически почти равен 90%, что необходимо для создания ядерного оружия. При этом, по оценкам экспертов, риск есть уже при наличии 55 кг обогащенного до 60% урана. По последним данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 кг высокообогащенного урана.