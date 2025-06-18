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Express: 40 военных самолетов на границе с Россией — послание от Британии, Франции и США

Более 40 военных самолетов и 1000 военнослужащих из четырех стран — членов НАТО принимают участие в крупных учениях по воздушным боям на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Москва должна извлечь из них урок, считает Express.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ежегодные учения под названием «Атлантический трезубец» (Atlantic Trident), в которых обычно принимают участие только три страны (Великобритания, США и Франция), впервые проходят в Финляндии, которая имеет общую границу с Россией протяженностью около 1200 километров.

Этот шаг, согласно статье, отражает «признание значительного вклада» вооруженных сил Финляндии в НАТО с момента ее вступления в Североатлантический альянс в 2023 году. Одной из целей учений является совершенствование взаимодействия между различными типами самолетов четвертого и пятого поколений, развернутых для защиты воздушного пространства НАТО, пишет издание.

В течение следующих 10 дней в них примут участие британские самолеты Typhoon, французские истребители Rafale, финские F/A-18 Hornet, а также американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle. Поддержку им будут оказывать самолеты-заправщики, транспортные самолеты и платформы наблюдения E-3 AWACS.

Согласно Express, с начала военного конфликта на Украине в 2022 году выросла частоты полетов американских бомбардировщиков в Европу, и, как подтверждают источники в ВВС США, теперь такие полеты происходят ежеквартально. Во вторник представитель ВВС США заявил: «Регулярные учения, подобные “Атлантическому трезубцу”, позволяют США наращивать боевую мощь, тренироваться в сложных воздушных условиях и укреплять интеграцию с близкими партнерами».

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