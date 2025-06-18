Express: 40 военных самолетов на границе с Россией — послание от Британии, Франции и США

Согласно Express, с начала военного конфликта на Украине в 2022 году выросла частоты полетов американских бомбардировщиков в Европу, и, как подтверждают источники в ВВС США, теперь такие полеты происходят ежеквартально. Во вторник представитель ВВС США заявил: «Регулярные учения, подобные “Атлантическому трезубцу”, позволяют США наращивать боевую мощь, тренироваться в сложных воздушных условиях и укреплять интеграцию с близкими партнерами».