Express: 40 военных самолетов на границе с Россией — послание от Британии, Франции и США

Ежегодные учения под названием «Атлантический трезубец» (Atlantic Trident), в которых обычно принимают участие только три страны (Великобритания, США и Франция), впервые проходят в Финляндии, которая имеет общую границу с Россией протяженностью около 1200 километров.
Этот шаг, согласно статье, отражает «признание значительного вклада» вооруженных сил Финляндии в НАТО с момента ее вступления в Североатлантический альянс в 2023 году. Одной из целей учений является совершенствование взаимодействия между различными типами самолетов четвертого и пятого поколений, развернутых для защиты воздушного пространства НАТО, пишет издание.
В течение следующих 10 дней в них примут участие британские самолеты Typhoon, французские истребители Rafale, финские F/A-18 Hornet, а также американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle. Поддержку им будут оказывать самолеты-заправщики, транспортные самолеты и платформы наблюдения E-3 AWACS.
Согласно Express, с начала военного конфликта на Украине в 2022 году выросла частоты полетов американских бомбардировщиков в Европу, и, как подтверждают источники в ВВС США, теперь такие полеты происходят ежеквартально. Во вторник представитель ВВС США заявил: «Регулярные учения, подобные “Атлантическому трезубцу”, позволяют США наращивать боевую мощь, тренироваться в сложных воздушных условиях и укреплять интеграцию с близкими партнерами».