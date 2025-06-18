В первый день ПМЭФ Крым заключил инвестсоглашения на сумму свыше 25 млрд рублей

Еще один инвестиционный проект в сфере гостиничного бизнеса будет реализован в городе Саки. Здесь на улице Морской инвестор возведет гостинично-оздоровительный комплекс с объектами туристической инфраструктуры. Инвестиции в проект оцениваются в объеме 6 миллиардов рублей.