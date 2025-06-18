Товарооборот Беларуси и Узбекистана увеличился в 2,3 раза за пять лет

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Товарооборот Беларуси и Узбекистана вырос за пять лет в 2,3 раза, сообщил в среду вице-премьер республики Юрий Шулейко.
Вице-премьер принимает участие в заседании совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Узбекистана. Он отметил, что представители стран проводят регулярные встречи, в ходе которых анализируют состояние торгово-экономических отношений, чтобы придать им дополнительный импульс.
«Тем более перед нами стоит амбициозная задача, поставленная нашими главами государств, по увеличению взаимного товарооборота до одного миллиарда в год», — цитирует слова Шулейко БелТА.
Вице-премьер обратил внимание на то, что взаимовыгодное сотрудничество двух стран развивается по всем направлениям в позитивном русле. Он назвал Узбекистан одним из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси в Центральной Азии.
Шулейко отметил, что сотрудничество Минска и Ташкента выдержало такие испытания, как пандемия коронавируса, а также непростую геополитическую обстановку.
«Несмотря на сложности, положительная динамика поставок сегодня сохраняется. Так, за 2020−2024 годы товарооборот между нашими странами увеличился в 2,3 раза. Причем рост обеспечен с обеих сторон: экспорт возрос в два раза, импорт — в 3,5 раза», — добавил Шулейко.
Он подчеркнул, что в республике есть спрос на узбекские поставки сырья для промышленности Беларуси, хлопчатобумажной пряжи, трикотажа, металлопрокатной продукции, виноматериала. Также пользуются спросом узбекские фрукты и овощи.