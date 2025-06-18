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Встреча Владимира Путина с главами международных информагентств: прямая трансляция

Вечером в среду, 18 июня, проходит встреча президента России с главами международных информагентств. Мероприятие в формате «вопросы-ответы» будет посвящено актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщали ранее в Кремле.

Владимир Путин по традиции проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, представители западных СМИ будут представлены на встрече практически в той же пропорции, как и прежде.

В беседе с Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме примут участие также представители международных информационных агентств из недружественных стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, на встрече ожидаются и представители агентств стран СНГ, представители восточных стран и «агентств стран коллективного юга».

Пресс-секретарь российского лидера указал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что при прямом общении западных СМИ с Владимиром Путиным его точка зрения не искажается. Разночтения и искажения, по словам Пескова, возникают при дальнейшей переработке комментаторами этой информации.

В прошлом году во встрече с Владимиром Путиным участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего в 2024 году были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов, напоминают «РИА Новости».

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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