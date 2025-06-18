Встреча Владимира Путина с главами международных информагентств: прямая трансляция

В прошлом году во встрече с Владимиром Путиным участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего в 2024 году были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов, напоминают «РИА Новости».