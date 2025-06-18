Президент назначил десять судей в Ростовской области

Судьей в Аксайском районном суде назначили Анну Тесленко, в Волгодонском — Дарью Кузнецову, а в Обливском — Олесю Остапущенко. Вместе с тем, Светлана Стяжкина стала судьей в Новочеркасском городском суде, а Анна Велищенко — в Шахтинском.