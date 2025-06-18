Опрос: вступят ли США в войну против Ирана?

Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился 13 июня 2025 года после серии ударов Израиля по ряду объектов в Иране. В результате атак были уничтожены объекты, связанные с ядерной программой, а также погибли ученые и высокопоставленные представители иранского военного командования. В ответ Иран нанес массированный удар по Израилю, заявив о праве на самооборону.
На фоне этих событий внимание мирового сообщества сосредоточено на позиции США. Американская администрация осуждает действия Ирана, однако воздерживается от прямого военного вмешательства в конфликт, поскольку единогласного решения по поводу возможного участия США в операции Израиля против Ирана нет. Президент США Дональд Трамп при этом допускает возвращение к переговорам по ядерной программе с Ираном.