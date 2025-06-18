Опрос: вступят ли США в войну против Ирана?

Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился 13 июня 2025 года после серии ударов Израиля по ряду объектов в Иране. В результате атак были уничтожены объекты, связанные с ядерной программой, а также погибли ученые и высокопоставленные представители иранского военного командования. В ответ Иран нанес массированный удар по Израилю, заявив о праве на самооборону.