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Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. То, что президент США Дональд Трамп два дня назад признал, что санкции США наносят вред американскому бизнесу, является переломным моментом, сообщил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Источник: © РИА Новости

«Один из переломных моментов — это то, что президент Трамп два дня назад признал, что американские санкции наносят вред американскому бизнесу. И когда американская администрация понимает, что санкции вредят американскому бизнесу, это на самом деле очень важное и значимое событие», — сказал он в рамках ПМЭФ.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в «огромные» суммы денег, речь идет о миллиардах долларов.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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