Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций

«Один из переломных моментов — это то, что президент Трамп два дня назад признал, что американские санкции наносят вред американскому бизнесу. И когда американская администрация понимает, что санкции вредят американскому бизнесу, это на самом деле очень важное и значимое событие», — сказал он в рамках ПМЭФ.