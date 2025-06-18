Глава РФПИ назвал переломным моментом признание Трампом вреда от санкций

«Один из переломных моментов — это то, что президент Трамп два дня назад признал, что американские санкции наносят вред американскому бизнесу. И когда американская администрация понимает, что санкции вредят американскому бизнесу, это на самом деле очень важное и значимое событие», — сказал он в рамках ПМЭФ.
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в «огромные» суммы денег, речь идет о миллиардах долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит