Трамп понимает, что эра гегемонии США закончилась, заявил главред Weltwoche

«Мы наблюдали так называемый монополярный мир и лидерство Соединённых Штатов Америки после Второй Мировой войны. Мы видим, что эта эра пришла к концу. И президент Трамп понимает это», — отметил Кеппель, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» на ПМЭФ-2025.