Трамп понимает, что эра гегемонии США закончилась, заявил главред Weltwoche

«Мы наблюдали так называемый монополярный мир и лидерство Соединённых Штатов Америки после Второй Мировой войны. Мы видим, что эта эра пришла к концу. И президент Трамп понимает это», — отметил Кеппель, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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