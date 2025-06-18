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Трамп понимает, что эра гегемонии США закончилась, заявил главред Weltwoche

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Эра гегемонии США подошла к концу и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп это понимает, заявил на ПМЭФ-2025 Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche.

Источник: Reuters

«Мы наблюдали так называемый монополярный мир и лидерство Соединённых Штатов Америки после Второй Мировой войны. Мы видим, что эта эра пришла к концу. И президент Трамп понимает это», — отметил Кеппель, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» на ПМЭФ-2025.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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