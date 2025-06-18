Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Молдавский политик Игорь Додон выразил уверенность, что граждане республики проголосуют против нынешней власти на осенних парламентских выборах.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
«Только благодаря махинациям в Европе впервые в истории Молдовы президентом стал человек, за которого страна проголосовала против. На парламентских выборах осенью этого года, я уверен, большинство граждан проголосуют против нынешней власти. Выборы этого года в каком-то смысле важнее, чем выборы прошлого года», — сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на полях ПМЭФ.
По его словам, молдаване считают Россию стратегическим партнером. «Мнение большинства граждан республики Молдова другое, чем у тех, кто пока руководит Молдовой», — отметил Додон.
Он подчеркнул, что Кишинев и Москва находятся на низшей точке двусторонних отношений.
«За 30 лет первый раз высшее руководство страны практически полностью отрезало контакты с нашими российскими коллегами… Экспорт упал в два раза, товарооборот упал в три раза за последние четыре года. Все это нужно вернуть в нормальное русло», — указал молдавский политик.
Он отметил, что нацелен на возвращение стратегического партнерства между странами как в двустороннем формате, так и в многостороннем. По мнению Додона, Молдавии нужно вернуться к диалогу в рамках ЕАЭС и СНГ.
Он также выразил уверенность, что ситуация в двусторонних отношениях стран поменяется осенью и свою работу возобновит российско-молдавская межправкомиссия. Додон напомнил, что последнее заседание состоялось в 2020 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.