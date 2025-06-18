Додон уверен, что граждане Молдавии проголосуют против нынешней власти

«Только благодаря махинациям в Европе впервые в истории Молдовы президентом стал человек, за которого страна проголосовала против. На парламентских выборах осенью этого года, я уверен, большинство граждан проголосуют против нынешней власти. Выборы этого года в каком-то смысле важнее, чем выборы прошлого года», — сказал Додон на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на полях ПМЭФ.