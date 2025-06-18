Губернатор Беглов обсудил финансирование проекта ШМСД с министром Старовойтом

Она прошла на выездном мероприятии, посвященном старту строительства 2−4 этапов Широтной магистрали скоростного движения. Магистраль планируют ввести в эксплуатацию в 2031 году. Глава города обсудил с министром вопросы финансирования проекта ШМСД и детали концессионного соглашения.
Напомним, в 2021 году президент Владимир Путин поставил конкретные задачи по развитию транспортной инфраструктуры в Петербурге. С тех пор город при поддержке федерального правительства и с привлечением негосударственных средств работает над их выполнением.
«Для оптимального использования региональных и федеральных бюджетных средств целесообразно включить ШМСД в перечень мероприятий, имеющих общегосударственное значение», — отметил глава Северной столицы.
Губернатор и министр также обсудили проект по созданию туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» и развитие сопутствующей инфраструктуры. В частности, строительство путепровода через ж/д пути Сестрорецкого направления от Горской к Владимирскому проспекту протяженностью свыше двух километров. Также нужна реконструкция Приморского шоссе со строительством трехкилометрового путепровода через железную дорогу. Проектная документация по этим объектам уже разрабатывается.
По проекту запланировано строительство транспортной развязки на пересечении М-1 с КАД (протяженностью 5,5 километров) и строительство магистрали М-1 от развязки с КАД до М-49 (6,7 километров). Проектировать объекты будут за счет городского бюджета. А улично-дорожную сеть в Горской протяженностью свыше девяти километров планируют построить за счет средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Также Александр Беглов и Роман Старовойт обсудили вопросы федерального софинансирования строительства магистрали М-32 (от М-49 до Приморского шоссе) со строительством путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе и первой очереди набережной Макарова (от 2-й линии ВО до транспортной связи через остров Серный). Трасса М-32 свяжет северную и южную части Приморского района, а в перспективе через магистраль М-49 выйдет на ЗСД. Новый участок набережной Макарова разгрузит центр Петербурга и распределит транспортные потоки на Васильевском острове.
Губернатор Петербурга поднял вопросы расширения использования на реках и каналах города электросудов проекта «Мойка 2.0» и обновления парка пригородных электричек. Сейчас Смольный совместно с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией прорабатывают варианты замены электропоездов. С 2035 года планируется обновить 108 составов. Сейчас по Петербургу курсирует 179 электричек.