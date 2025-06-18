Губернатор Беглов обсудил финансирование проекта ШМСД с министром Старовойтом

Также Александр Беглов и Роман Старовойт обсудили вопросы федерального софинансирования строительства магистрали М-32 (от М-49 до Приморского шоссе) со строительством путепроводной развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе и первой очереди набережной Макарова (от 2-й линии ВО до транспортной связи через остров Серный). Трасса М-32 свяжет северную и южную части Приморского района, а в перспективе через магистраль М-49 выйдет на ЗСД. Новый участок набережной Макарова разгрузит центр Петербурга и распределит транспортные потоки на Васильевском острове.