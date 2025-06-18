Трамп обсудил с Путиным посредничество РФ в конфликте с Ираном

«Он (Владимир Путин. — ''Ъ''), кстати, предложил помочь в качестве посредника. Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займёмся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все наладится», — сказал Дональд Трамп журналистам.