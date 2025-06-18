Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обсудил с Путиным посредничество РФ в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что днем ранее общался с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что пока не заинтересовался предложением российского лидера о посредничестве в урегулировании конфликта Ирана и Израиля. Эту тему лидеры обсуждали в телефонном разговоре 14 июня. После этого об их контактах российская сторона не сообщала.

Источник: РИА "Новости"

«Он (Владимир Путин. — ''Ъ''), кстати, предложил помочь в качестве посредника. Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займёмся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все наладится», — сказал Дональд Трамп журналистам.

Россия готова сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса вокруг иранской ядерной программы и выступить посредником, сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Российская сторона предлагала, в частности, вывезти из Ирана избыточный ядерный материал. Владимир Путин в последние несколько дней обсуждал сложившуюся ситуацию с лидерами США, Ирана, Израиля и Турции. Израиль, как сообщал Кремль, не заинтересован в привлечении посредников к этому вопросу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше