Трамп обсудил с Путиным посредничество РФ в конфликте с Ираном

«Он (Владимир Путин. — ''Ъ''), кстати, предложил помочь в качестве посредника. Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займёмся Россией, хорошо? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться потом. Но, думаю, там тоже все наладится», — сказал Дональд Трамп журналистам.
Россия готова сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса вокруг иранской ядерной программы и выступить посредником, сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Российская сторона предлагала, в частности, вывезти из Ирана избыточный ядерный материал. Владимир Путин в последние несколько дней обсуждал сложившуюся ситуацию с лидерами США, Ирана, Израиля и Турции. Израиль, как сообщал Кремль, не заинтересован в привлечении посредников к этому вопросу.