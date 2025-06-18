Титов: Трамп пытается вернуться к старой модели экономики

«Трамп, может быть, усилил это движение [экономического] раскола тем, что, наоборот, пытается сегодня отойти на шаг назад и попробовать заново вернуться к старой модели. Но, к сожалению, это сегодня приводит только еще к дальнейшим кризисным явлениям и дальнейшим угрозам различных кризисов, и кризисов не только экономических, к сожалению, но и вполне конкретно связанных с военными действиями, ну и очень много разных сегодня угроз, возникающих в мире в результате этого», — сказал он на сессии «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством».