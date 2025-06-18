Титов: Трамп пытается вернуться к старой модели экономики

«Трамп, может быть, усилил это движение [экономического] раскола тем, что, наоборот, пытается сегодня отойти на шаг назад и попробовать заново вернуться к старой модели. Но, к сожалению, это сегодня приводит только еще к дальнейшим кризисным явлениям и дальнейшим угрозам различных кризисов, и кризисов не только экономических, к сожалению, но и вполне конкретно связанных с военными действиями, ну и очень много разных сегодня угроз, возникающих в мире в результате этого», — сказал он на сессии «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством».
Характеризуя нынешнее состояние мировой экономики, Титов упомянул цитату итальянского философа Антонио Грамши — «Старый мир умирает, для появления нового нужно время, и в этой светотени возникают монстры». «Вот монстры сегодня, конечно, реально возникают, но мы надеемся, что все это приведет к созданию новой модели экономического развития, которая будет серьезно отличаться от того, что было раньше», — заключил спецпредставитель президента РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.