Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Титов: Трамп пытается вернуться к старой модели экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Попытки президента США Дональда Трампа вернутся к старой экономической модели приводят к возникновению военных кризисов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Трамп, может быть, усилил это движение [экономического] раскола тем, что, наоборот, пытается сегодня отойти на шаг назад и попробовать заново вернуться к старой модели. Но, к сожалению, это сегодня приводит только еще к дальнейшим кризисным явлениям и дальнейшим угрозам различных кризисов, и кризисов не только экономических, к сожалению, но и вполне конкретно связанных с военными действиями, ну и очень много разных сегодня угроз, возникающих в мире в результате этого», — сказал он на сессии «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством».

Характеризуя нынешнее состояние мировой экономики, Титов упомянул цитату итальянского философа Антонио Грамши — «Старый мир умирает, для появления нового нужно время, и в этой светотени возникают монстры». «Вот монстры сегодня, конечно, реально возникают, но мы надеемся, что все это приведет к созданию новой модели экономического развития, которая будет серьезно отличаться от того, что было раньше», — заключил спецпредставитель президента РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше