Участники диалога Россия-Молдова на ПМЭФ: точка невозврата не пройдена

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Вопреки безальтернативному курсу нынешнего руководства Молдовы на евроинтеграцию, который исключает выстраивание прагматичного восточного вектора, молдавское общество не желает разрыва традиционных связей, причем не только гуманитарных, но и экономических.
Об этом говорили участники прошедшего на полях ПМЭФ-2025 Бизнес-диалога «Россия — Молдавия».
Представители Молдовы, депутаты и активисты оппозиционного блока «Победа», с сожалением констатировали, что двусторонние молдавско-российские отношения, характеризовавшиеся более 30 лет поступательным и конструктивным развитием, в настоящее время сведены официальным Кишиневом к историческому минимуму. Однако, подчеркнули участники дискуссии, поддержка Молдовы со стороны России ощущается, и это дает надежду на скорейшее возобновление диалога.
«Большое спасибо за организацию этой панели “Молдова — Россия”, она очень важна, в первую очередь, для нас. И мы чувствуем поддержку России, несмотря на то, что пропагандирует наша власть. Наши человеческие взаимоотношения, братство наших народов, общая культура и традиции, общая история делают наши узы неразрывными», — заявила депутат парламентской группы «Победа» Марина Таубер.
Другой участник дискуссии, депутат парламентской группы «Победа» Александр Суходольский, подчеркнул, что нынешний прозападный режим пытается стереть из сознания молдаван, что народ Молдовы для России был и остается братским.
«Сегодня в Молдове происходит мощнейший геополитический шторм, который направлен строго на жителей нашей страны за то, что мы исторически всегда — не только во времена СССР, но и царской России — были, есть и будем братским народом России. И сегодня западная власть делает все возможное, чтобы это стереть!» — отметил он.
Участники бизнес-диалога подчеркнули важность не только гуманитарного, но и экономического сотрудничества двух стран. Тем более в условиях усугубляющегося кризиса в молдавской экономике.
«Нам нужна поддержка — и не только гуманитарная. Российские рынки знают и уважают молдавскую продукцию. Важен доступ к финансированию бизнеса, совместные проекты, как это уже реализовано в Гагаузии и на уровне сотрудничества с Татарстаном и Санкт-Петербургом. Это и есть настоящая экономическая интеграция, реальная экономика, а не показуха с фантиками от Брюсселя», — отметил Суходольский.
«По всем вопросам двусторонних российско-молдавских отношений, будь то экономика, политика, культура, точки невозврата нет, и это самое главное», — подчеркнула она.
Модератором дискусии была вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Панина.
В северной столице России стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум, представляющий собой одну из крупнейших мировых площадок для обсуждения глобальных вызовов и новых моделей сотрудничества в условиях стремительно меняющегося мира.
В работе ПМЭФ-2025 принимают участие и представители Республики Молдова. На форуме будет работать стенд АНО «Евразия». Для гостей организаторами подготовлена интерактивная программа с тематическими мастер-классами, выступлениями творческих коллективов.