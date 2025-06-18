Участники диалога Россия-Молдова на ПМЭФ: точка невозврата не пройдена

«Сегодня в Молдове происходит мощнейший геополитический шторм, который направлен строго на жителей нашей страны за то, что мы исторически всегда — не только во времена СССР, но и царской России — были, есть и будем братским народом России. И сегодня западная власть делает все возможное, чтобы это стереть!» — отметил он.