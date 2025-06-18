Эксперт Уваров предупредил о катастрофе из-за ударов по ядерным объектам Ирана

«Говорить о серьезной аварии не приходится, загрязнение локальное и относительно легко устранимое, конечно, в том случае, если не будет новых ударов по объекту. Но я вижу опасность в том, что уровень вооруженных действий на ядерных объектах в мире постепенно возрастает», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, объект в Натанзе занимался работами по обогащению урана — в основном, до уровня 5%, это обогащение, характерное для АЭС.
«На объекте имелся уран в форме гексафторида UF6 и фторида уранила UO2F2, а также фторсодержащие соединения. Количество их не публиковалось, но в случае урана разного обогащения речь идет как минимум о тоннах. Когда-то считалось в принципе недопустимым наносить удары по объектам атомной отрасли. Потом ВСУ атаковали дроном градирню Запорожской АЭС. Сейчас Израиль атаковал иранский объект по обогащению урана. Что будет дальше? Удары по АЭС? Но это станет уже катастрофой глобального масштаба с последствиями, сравнимыми или превышающими последствия аварии на японской АЭС “Фукусима-1” в 2011 году», — отметил эксперт.
Небольшое превышение радиоактивного фона зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, угрозы населению или окружающей среде нет. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.