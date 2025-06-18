Эксперт Уваров предупредил о катастрофе из-за ударов по ядерным объектам Ирана

«На объекте имелся уран в форме гексафторида UF6 и фторида уранила UO2F2, а также фторсодержащие соединения. Количество их не публиковалось, но в случае урана разного обогащения речь идет как минимум о тоннах. Когда-то считалось в принципе недопустимым наносить удары по объектам атомной отрасли. Потом ВСУ атаковали дроном градирню Запорожской АЭС. Сейчас Израиль атаковал иранский объект по обогащению урана. Что будет дальше? Удары по АЭС? Но это станет уже катастрофой глобального масштаба с последствиями, сравнимыми или превышающими последствия аварии на японской АЭС “Фукусима-1” в 2011 году», — отметил эксперт.