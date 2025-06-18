Aktuality: в Словакии расследуют случаи «передачи в дар» Украине вооружений и боеприпасов

Ранее госсекретарь Минобороны Игор Мелихер заявил, что передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была признана незаконной. Как он утверждает, экспертного анализа, которым Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует». В ноябре прошлого года глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток обвинил Надя и предыдущее правительство в том, что они оставили Словакию «голой и босой» в то время, когда мир близок к опасному конфликту. «У нас нет истребителей, у нас нет системы ПРО», — сказал он.