Aktuality: в Словакии расследуют случаи «передачи в дар» Украине вооружений и боеприпасов

Однако выяснилось, что Надь, судя по его соцсетям, находится в отпуске в Канаде, говорится в статье. «Честно говоря, сегодняшний театр меня не удивил и не обеспокоил. Я ждал такого театра несколько месяцев», — отреагировал он в соцсети на усилия полиции. Надь пообещал вернуться из отпуска в конце июня и, по его собственным словам, добровольно предстать перед полицией, сообщает Aktuality.
Полиции сегодня удалось задержать Александра Гурского, бывшего главу государственной оборонной компании Konstrukta Defense. Также правоохранительные органы намерены задержать Петера Козака, бывшего генсекретаря управления Минобороны, который сейчас находится в Словакии.
Ранее госсекретарь Минобороны Игор Мелихер заявил, что передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была признана незаконной. Как он утверждает, экспертного анализа, которым Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует». В ноябре прошлого года глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток обвинил Надя и предыдущее правительство в том, что они оставили Словакию «голой и босой» в то время, когда мир близок к опасному конфликту. «У нас нет истребителей, у нас нет системы ПРО», — сказал он.
В связи с сегодняшней полицейской операцией Европейская прокуратура (ЕРРО) официально подтвердила, что расследует подозрения в хищении 7,4 млн евро, предназначенных для военной помощи Украине. Расследование в отношении высокопоставленных должностных лиц Минобороны по подозрению в нецелевом использовании средств, предназначенных для оказания военной помощи Украине, началось в апреле 2025 года. Эти расследование проводится совместно со словацким Управлением по борьбе с организованной преступностью.
«Доклад SAO (аудиторской службы) является для нас основанием для возбуждения уголовного преследования по подозрению в совершении преступления, наносящего ущерб финансовым интересам ЕС. Боеприпасы, которые Словакия закупила и впоследствии передала в дар Украине, в значительной степени уже были оплачены из ресурсов Европейского союза», — пояснил европейский прокурор Юрай Новоцкий.
Решение о передаче оружия и боеприпасов Киеву было принято при прежнем правительстве Эдуарда Хегера и давно подвергается критике со стороны представителей правящей коалиции, которые решили не передавать Украине ни одной пули из государственных резервов, уточняет издание.