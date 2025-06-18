Песков оценил введенные Канадой персональные санкции

«Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны», — заявил Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать введение санкций даже в отношении тех, кого на Западе называли «оплотами демократии в России», в том числе против семьи Ельцина.