Песков оценил введенные Канадой персональные санкции

Ранее Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционный список попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
«Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны», — заявил Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать введение санкций даже в отношении тех, кого на Западе называли «оплотами демократии в России», в том числе против семьи Ельцина.