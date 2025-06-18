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Песков оценил введенные Канадой персональные санкции

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение Канадой персональных санкций в отношении ряда россиян является красноречивым доказательством того, что эти санкции необоснованны, незаконны и абсолютно бесполезны.

Источник: © РИА Новости

Ранее Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционный список попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны», — заявил Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать введение санкций даже в отношении тех, кого на Западе называли «оплотами демократии в России», в том числе против семьи Ельцина.

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