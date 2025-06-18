The Guardian отметила печальный вид Зеленского на саммите G7

«Западные страны привыкли к тому, что между ними существует единство западной цивилизации, но оказалось, что политического единства между ними уже не осталось. В разных странах власть принадлежит разным политическим группировкам, которые в рамках каждой страны яростно борются друг с другом. Эти три основные силы — либеральные глобалисты, правые консерваторы и левые популисты. В данном случае как раз и проявились противоречия между глобалистами и консерваторами», — пояснил Марков.